丹娜絲路過彰化 停電集中南彰…台電力拚今晚全數搶修復電

颱風丹娜絲為沿海地區帶來強風，截至今上午7點，彰化地區家戶停電大部分在南彰化的埤頭、北斗、大城等鄉鎮，若天候、現場環境及道路交通等條件許可，台電可望今晚全數復電。

台電指出，颱風造成彰化地區高壓斷線、樹木或外物碰觸供電設備、架空地線斷落及懸垂礙子不良等電力設備受損。截至今（7）日上午7點累計停電用戶數1825戶，742停電戶位在埤頭、大城等南彰化。

台電彰化區處動員出勤搶修人力271人、搶修車輛88輛，目前還有1083戶停電，復電率為40.66%，停電區域主要集中在埤頭鎮、北斗鎮、大城鄉等鄉鎮，台電全力搶修，力拼今日晚間陸續恢復供電。

個別或少數用戶尚未來電情形，可能是位於巷弄內、沿海或山區偏遠地區等線路末端零星用戶，可透過台灣電力APP報修，或撥打1911反映。