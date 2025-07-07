颱風首登陸嘉義創紀錄！強風猛轟破壞力驚人 水塔招牌紅綠燈掉落

丹娜絲昨晚11時40分登陸嘉義布袋，創下120年來首個登陸嘉義的颱風，中央氣象署宣布，颱風清晨6時在桃園、新竹交界附近出海。13級強風一夜肆虐，滿目瘡痍，許多人早上見面，互道平安，問「你家有無災情？」有人說，不是5日末日預言沒事，昨夜驚恐颱風夜如同末日來臨。

許多人一覺醒來清理家園，出門看到有水塔、招牌、紅綠燈掉落，直覺嚇死人了，樹倒機車倒算小事，嘉義縣市幾乎全面遭強風暴力肆虐，網友說，「丹娜絲像發瘋了，摧毀我最愛的莊園，天啊！滿目瘡痍，畢竟我們敵不過它的。」

面對13、14級強陣風，如同炸彈狂炸，雨彈風彈猛轟，家家戶戶損失慘重，有人說，這是嘉義有史以來最嚴的災難，連高速公路也寸部難行。

太保市議員黃榮利說，太保市溫室設施面積高達300多公頃，被丹娜絲颱風摧毀預估9成，將近300公頃，單單設施損失高達20幾億元，青農真的欲哭無淚！