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丹娜絲颱風狂掃 雲林今晨仍有3萬多戶停電中
丹娜絲颱風昨天深夜11點40分從嘉義縣布袋登陸，雲林縣深夜狂風驟雨，各地紛紛傳出路樹倒塌、電桿傾倒等災情，截至今天上午7時，台電官網統計雲林縣仍有逾3萬戶停電，其中以古坑鄉1萬多戶最為嚴重，逾半村落都停電中，台電人員持續搶修中。
丹娜絲颱風登陸後，雲林深夜吹起狂風驟雨，瞬間陣風超過10級，有民眾說，三十幾年來第一次感受到這麼「狂」的颱風，很怕家中窗戶吹破，整夜不敢睡。
雲林縣各鄉鎮陸續傳出路樹倒塌、電桿傾斜、鐵皮吹毀及停電等災情，截至上午7時，雲林圈縣仍有3萬多戶停電，其中以古坑鄉1.1萬戶最多，其次是口湖鄉6千多戶。
古坑鄉長林慧如表示，鄉內逾半村落都停電，許多道路都因倒塌路樹影響通行，目前風雨漸歇，全力搶通中。
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