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颱風首登陸嘉義創紀錄！強風猛轟破壞力驚人 水塔招牌紅綠燈掉落

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颱風吹倒嘉義滿街路樹 民眾繞不出受困1小時怨像拍鬼片

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
丹娜絲颱風肆虐刮強風，嘉義工地簡易警衛室被吹倒。記者黃于凡／攝影
丹娜絲颱風肆虐刮強風，嘉義工地簡易警衛室被吹倒。記者黃于凡／攝影

丹娜絲颱風深夜從嘉義縣布袋鎮登陸，帶來驚人風力，近中心最大風速每秒40公尺，相當於13級風，瞬間最大陣風每秒50公尺，相當於15級風，許多路樹遭強風吹斷，不少車輛受困在路中，消防局出動所有分隊救援，但仍有民眾抱怨，受困一小時都沒人來，四周黑漆漆很像在拍鬼片。

民眾表示，路樹傾倒受困在故宮東路，撥打119電話求救，苦等1個小時都沒看到救災車，現場有5、6台車受困，因為四周都是倒樹，繞路也只是被其他倒樹擋住，無論怎麼繞都繞不出去，且停電視線昏暗，另撥打災害應變中心電話也沒用，受困出不去很像在拍鬼片，覺得很絕望。

丹娜絲颱風挾帶致災性風雨，嘉義縣凌晨多處傳出災情，布袋鎮、東石鄉、義竹鄉、水上鄉、民雄鄉、朴子市、竹崎鄉、鹿草鄉、太保市等地都傳出有民眾受困，消防局電話被打爆，救災人力幾乎無法負荷，消防人員疲於奔命仍應接不暇，整晚都在處理車禍救護及清理路上倒塌的樹木。

嘉義縣受颱風影響滿目瘡痍，除了許多路樹被連根拔起，還有招牌、鐵皮、水桶等物品被吹落，有多台汽車被砸毀，還有窗型冷氣機也被吹飛，甚至在湖子內的工地簡易警衛室都被吹倒，可見風力相當猛烈，隨著颱風北上，風力逐漸趨緩，早上災後復原工作恐需花費許多心力。

丹娜絲颱風肆虐刮強風，嘉義許多路樹都被吹倒。記者黃于凡／翻攝
丹娜絲颱風肆虐刮強風，嘉義許多路樹都被吹倒。記者黃于凡／翻攝
丹娜絲颱風肆虐刮強風，嘉義工地簡易警衛室被吹倒。記者黃于凡／攝影
丹娜絲颱風肆虐刮強風，嘉義工地簡易警衛室被吹倒。記者黃于凡／攝影
丹娜絲颱風肆虐刮強風，鐵皮、招牌等物品都被吹壞。記者黃于凡／翻攝
丹娜絲颱風肆虐刮強風，鐵皮、招牌等物品都被吹壞。記者黃于凡／翻攝
丹娜絲颱風肆虐刮強風，嘉義工地簡易警衛室被吹倒。記者黃于凡／攝影
丹娜絲颱風肆虐刮強風，嘉義工地簡易警衛室被吹倒。記者黃于凡／攝影

丹娜絲颱風

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