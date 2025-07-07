台南一夜狂風暴雨…農場樹折花倒 兩小雞堅守圍籬挺過風雨

台南市區昨晚一夜狂風暴雨，直到凌晨才漸消退。

歸仁一處社區路邊農地樹折花倒、一片狼藉，卻有一對現已少見的小蘆花雞飛上圍籬、不畏風雨；雖然全身濕透，挺過狂暴風雨沒被吹走，凌晨雙雙趁風勢稍歇，街燈下雨中閉眼小憩。後方一隻大蘆花公雞也站在棚架上安然無恙。