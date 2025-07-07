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台南一夜狂風暴雨…農場樹折花倒 兩小雞堅守圍籬挺過風雨
台南市區昨晚一夜狂風暴雨，直到凌晨才漸消退。
歸仁一處社區路邊農地樹折花倒、一片狼藉，卻有一對現已少見的小蘆花雞飛上圍籬、不畏風雨；雖然全身濕透，挺過狂暴風雨沒被吹走，凌晨雙雙趁風勢稍歇，街燈下雨中閉眼小憩。後方一隻大蘆花公雞也站在棚架上安然無恙。
一旁住戶說，昨晚狂風連地面幾公斤重的鐵桶都吹走了，沒想到這幾隻雞都沒事，尤其這兩隻同一胎生的蘆花小母雞，前陣子為了躲避老鼠攻擊、晚上都飛到圍籬上睡覺，竟也能通過這般嚴酷風雨考驗、屹立不搖，真的很不簡單。
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