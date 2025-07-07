沒護國神山中央山脈屏障 丹娜絲登陸嘉義驚恐颱風夜災情陸續傳出

中度颱風丹娜絲中心深夜由嘉義縣沿海布袋登陸，颱風挾帶逾13級強陣風及暴雨，許多民眾驚恐夜睡不著，沒有中央山脈的屏障，丹娜絲強風長驅直入，強風、暴雨，停電陸續擴大，路樹、招牌等倒伏掉落，驚恐颱風夜，許多人說，此生第一次碰到。

嘉縣農會總幹事黃貞瑜臉書說，「人生第一次被狂風驚醒」；嘉市議員鄭光宏臉書說，「強風爆炸強，將所有無法固定的物品都拿到室內，擔心風壓，趕緊將車庫門打開，緊閉門窗，希望大家都能夠平安度過這驚心動魄的颱風夜晚，也希望嘉人們都平安順遂！」

網友說，「狂風吹了2小時後開始停電，現在風勢稍歇，原來是在颱風眼…」；有網友在社群「綠豆嘉義人」貼圖文，直擊：嘉市忠孝路、友忠路路樹大部分都倒掉了，災情慘重，請大家非必要不要出門。