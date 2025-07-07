丹娜絲颱風夜襲嘉義 鐵皮、招牌滿天飛砸中多輛汽車

丹娜絲颱風深夜登陸嘉義縣布袋鎮，帶來致災性風雨，嘉義縣傳出多人受困，嘉義縣市傳出停電災情，嘉義市中山路旁停放車輛遭鐵皮及鐵桶砸中，民雄鄉台一線也有許多招牌被風吹落，砸中汽車，民眾直呼在房子內都能感覺晃動，這輩子第一次遇到這麼強的颱風。

颱風挾帶致災性風雨，嘉義縣今凌晨陸續傳出災情，布袋鎮、東石鄉、義竹鄉、水上鄉、民雄鄉等地傳出受困災情，消防局電話被民眾打爆，救災人力幾乎無法負荷。除了沿海發生淹水受困，市區也受強風影響，招牌及鐵皮被吹得滿天飛，許多戶外車輛都被砸中。

嘉義市忠孝北街、義教街、彌陀路、和平路及湖子內，以及嘉義縣18鄉鎮都陸續傳出停電災情。台電公司表示，目前風強雨驟，電力調度中，且中華電信通訊中斷，因有多處電線被吹落、電桿倒塌等狀況，動員多組搶修人力與車輛，將盡速搶修復電。