颱風丹娜絲影響高雄逾3萬戶停電 台電派員搶修
台電高雄區處表示，颱風丹娜絲夾帶環流造成高雄停電災情，截至今天晚上10時，造成岡山、彌陀、湖內、燕巢及田寮等地區計30274戶停電，目前復電6271戶，已加派人力動員搶修。
台灣電力公司高雄區營業處今天晚上發布新聞稿指出，風雨入夜後逐漸增強，自晚上6時30分至晚上10時，共造成31條饋線跳電，事故原因多為樹竹碰觸及多起斷線，仍有24003戶停電。
台電高雄區處表示，動員147名工程人員、33輛工程車、20輛吊臂車、24輛昇空車、21台發電機、38台抽水機，及1台挖土機漏夜修復。另外，因高雄停電戶數為全台最嚴重地區，明天上午將有屏東區處4個工作班支援搶修。
台電高雄區處指出，因目前風雨仍持續增強，事故陸續出現，已加派人力動員搶修，盡可能降低影響，預計明天入夜以前完成全數復電。民眾可透過台電公司網站「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、狀況等，可查詢或通報停電資訊，也可使用「1911」客服專線。（編輯：陳正健）1140706
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言