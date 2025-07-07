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丹娜絲颱風強襲 台南連鎖賣場招牌硬生遭吹斷冒火煙
颱風丹娜絲6日晚間逼近台南、嘉義交界，恐將從雲嘉南沿海登陸，台南6日晚間起各地普遍性刮起10級以上強陣風，堪稱颱風搖滾區，各地也陸續傳出災情，其中，佳里區一間連鎖大賣場招牌硬生生遭強風吹斷，甚至竄出火花，相當驚悚。
南市消防局消防人員目前疲於奔命進行搶救，但各地沿途都有倒塌的路樹、鐵皮等，且沿海風勢相當強勁，也讓搶救增加困難度；台南市政府統計，截至6日晚間10點多，共有299筆災情通報，主要災情集中在路樹倒塌災情93件、其他災情70件及廣告招牌災情37件，將陸續修復中。
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