快訊

丹娜絲強襲！高鐵今午12時前「台中至左營暫停營運」 全天只開自由座

颱風首登陸嘉義創紀錄！強風猛轟破壞力驚人 水塔招牌紅綠燈掉落

聽新聞
0:00 / 0:00

丹娜絲颱風強襲 台南連鎖賣場招牌硬生遭吹斷冒火煙

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
颱風丹娜絲強襲，台南佳里區一處連鎖大賣場招牌遭颱風強襲，硬生生被攔腰吹斷，一度更竄出火花，相當驚悚。圖／翻攝至爆料公社
颱風丹娜絲強襲，台南佳里區一處連鎖大賣場招牌遭颱風強襲，硬生生被攔腰吹斷，一度更竄出火花，相當驚悚。圖／翻攝至爆料公社

颱風丹娜絲6日晚間逼近台南、嘉義交界，恐將從雲嘉南沿海登陸，台南6日晚間起各地普遍性刮起10級以上強陣風，堪稱颱風搖滾區，各地也陸續傳出災情，其中，佳里區一間連鎖大賣場招牌硬生生遭強風吹斷，甚至竄出火花，相當驚悚。

南市消防局消防人員目前疲於奔命進行搶救，但各地沿途都有倒塌的路樹、鐵皮等，且沿海風勢相當強勁，也讓搶救增加困難度；台南市政府統計，截至6日晚間10點多，共有299筆災情通報，主要災情集中在路樹倒塌災情93件、其他災情70件及廣告招牌災情37件，將陸續修復中。

丹娜絲颱風

延伸閱讀

影／他開車返家停紅燈...遭路樹壓擋風玻璃 氣象署再發颱風強風告警

影／台南市強風暴雨路樹傾倒...騎車婦人嚇到自摔 警消趕往

颱風來襲風勢稍大 台南婦登頂樓檢查鐵皮狀況不慎跌落受困

影／台南安南區工寮深夜冒火煙 2人緊急逃生

相關新聞

颱風首登陸嘉義創紀錄！強風猛轟破壞力驚人 水塔招牌紅綠燈掉落

丹娜絲昨晚11時40分登陸嘉義布袋，創下120年來首個登陸嘉義的颱風，中央氣象署宣布，颱風清晨6時在桃園、新竹交界附近出...

丹娜絲路過彰化 停電集中南彰…台電力拚今晚全數搶修復電

颱風丹娜絲為沿海地區帶來強風，截至今上午7點，彰化地區家戶停電大部分在南彰化的埤頭、北斗、大城等鄉鎮，若天候、現場環境及...

丹娜絲颱風狂掃 雲林今晨仍有3萬多戶停電中

丹娜絲颱風昨天深夜11點40分從嘉義縣布袋登陸，雲林縣深夜狂風驟雨，各地紛紛傳出路樹倒塌、電桿傾倒等災情，截至今天上午7...

颱風吹倒嘉義滿街路樹 民眾繞不出受困1小時怨像拍鬼片

丹娜絲颱風深夜從嘉義縣布袋鎮登陸，帶來驚人風力，近中心最大風速每秒40公尺，相當於13級風，瞬間最大陣風每秒50公尺，相...

丹娜絲帶來強風豪雨 南彰化千戶停電拚晚間復電

丹娜絲颱風強風豪雨影響，截至今日上午7時，彰化地區累計停電用戶數1825戶，尚有742戶停電（埤頭鎮、北斗鎮、大城鄉等地...

台南一夜狂風暴雨…農場樹折花倒 兩小雞堅守圍籬挺過風雨

台南市區昨晚一夜狂風暴雨，直到凌晨才漸消退。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。