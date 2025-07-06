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台南晚間刮強風...災情頻傳！9千多戶曾停電 永康流動廁所被吹跑
中颱丹娜絲來襲，稍早颱風中心已靠近南部，台南各地區開始刮起強風豪雨，也陸續傳出路樹傾倒、鐵皮被吹掀等災情，其中，永康區有一處建案工地流動廁所被吹跑、仁德文華路二段晚間9時許也突然停電，目前台電人員已派員緊急搶修中。
台南地區今傍晚開始進入颱風「搖滾區」，各地區風雨相當明顯，也陸續傳出多起路樹、招牌及鐵皮圍籬倒塌災情，所幸暫無人員傷亡；其中，永康東橋十街附近一處建案工地疑似流動廁所被吹跑，傾倒在路中央，永康警方獲報到場，因風勢強大無法排除，暫時拉起封鎖線管制。
另外，永平街與永大路二段路口也有廣告帆布因強風破損，且隨著風勢不斷飄蕩，十分危險，員警除到場管制，也趕緊通報店家及相關單位前往處理。
仁德區成功里、佳里區也都陸續傳出有民宅大門遭異物阻擋，影響出入，幸好均無人員受傷，有市民說，「這種風，就怕家中水塔被吹走！」，也有市民感嘆，「終於體會到，沒有護國神山擋一波的颱風長什麼樣」。
根據台電統計，台南市今晚曾有9147戶停電，截至今晚10點仍有6602戶仍在停電中，以七股、善化、安南、龍崎、左鎮、柳營、關廟、仁德、新化及六甲等地為主，目前已派員搶修中。
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