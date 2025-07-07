陸「片面」啟用W121航路 外交部譴責凸顯威權本質

中國民航局6日宣布，即日起啟用M503航線的W121銜接航路。外交部今天譴責中國片面之舉凸顯威權本質，呼籲ICAO及國際社會要求中國與台進行對等協商。

陸委會6日透過書面表示，有關M503航路及其銜接的W121、W122及W123等3條航路的運行，兩岸雙方曾於民國104年協商達成共識，M503航路僅可向南飛行且須西移6浬，3條銜接航路的啟用需經雙方溝通。陸方迄今已3度片面違反共識，以單方作為改變現狀，並增加兩岸及區域不安。

外交部晚間回覆中央社提問表示，中國民航局繼去年1月無視相關國際民航規範，片面擅自宣布修改M503、W122及W123三條航路的運作方式後，6日再度未事先與台灣協商，逕自宣布啟用M503銜接W121航路的航線，外交部表達最嚴厲的譴責。

外交部指出，根據國際民航組織（ICAO）「飛航服務規劃手冊」第4.2.6節的規定，任何飛航網絡改變，均應與所有相鄰飛航情報區協調。

外交部說，台灣民航局既然是與M503航路相鄰的「台北飛航情報區」（FIR）唯一主管機關，中國理應就相關變更先與台灣磋商。然而到目前為止，中國均未主動與台灣民航局協調，對台灣方相關要求也都置之不理，充分凸顯其蠻橫無理的威權本質，以及片面改變台海現狀的惡劣意圖。

外交部呼籲，ICAO及國際社會要求中國立即就上述各航線的運作與台灣進行對等協商，以妥善維護區域飛航秩序及安全。