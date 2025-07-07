中國啟用W121航路 綠：違反國際規則影響台灣飛安

中國民航局6日宣布，即日起啟用M503航線的W121銜接航路。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪表示，中共違反國際規則，嚴重影響台灣的飛航安全，這也是打法律戰，要讓灰色地帶成為紅色地帶，根本是軟土深掘。

陸委會6日透過書面表示，有關M503航路及其銜接的W121、W122及W123等3條航路的運行，兩岸雙方曾於民國104年協商達成共識，M503航路僅可向南飛行且須西移6浬，3條銜接航路的啟用需經雙方溝通。陸方迄今已3度片面違反共識，以單方作為改變現狀，並增加兩岸及區域不安。

針對中國宣布啟用W121航路，吳思瑤今天在立法院接受媒體聯訪指出，中國在2018年、2024年及今年已3度片面改變現狀，且是違反國際規則，嚴重影響台灣的飛航安全、壓縮飛航預警時間，這也是不折不扣的法律戰，要壓縮海峽中線的法律基礎，讓灰色地帶成為紅色地帶，並搭配認知作戰一起做。

吳思瑤說明，中國對台灣步步進逼、軟土深掘，但針對此事有媒體報導指出，在野黨立委第一時間沒有譴責中國，反而施壓台灣政府，例如國民黨立委馬文君說海峽中線已形同虛設、符合國際民航組織規定等，但她認為中國明確違反國際規則，且海峽中線與國際規則就在那裡，灰色地帶不能成為紅色地帶，有這樣的立委是否還需要敵人。

吳思瑤提到，中國的作為讓台灣的民航飛安、國安及主權沒了，為何國民黨立委還在替共產黨說話，而民進黨團當然會要求相關單位，要不放棄與中國溝通對話，另也希望台灣民眾黨立委不要把整個責任都甩鍋到自己的政府身上，因為要談話，勢必是雙方且在平等互惠的原則來談，期盼藍白在如此重要的國安、主權議題上，不要為難自己的國家。