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陸啟用M503銜接航線 王定宇分析3戰略：升高對台施壓

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
中國民航局6日宣布啟用M503航線W121銜接航線。圖為桃園機場的中國航班。(本報資料照片)
中國民航局6日宣布啟用M503航線W121銜接航線。圖為桃園機場的中國航班。(本報資料照片)

中國民航局宣布啟用M503航線的「W121」銜接航線，民進黨立委王定宇分析，此舉有利中國對北台灣發動侵略，並透過民航航線迫近海峽中線，實質壓縮台灣安全應變時間及空間；選擇在台灣漢光演習前夕、美國川普政府就任啟用，意在測試美軍對區域局勢變化的反應。

對岸近年積極啟用M503航線相關設置。此次變動，中國國台辦指出，緩解有關地區航班增長壓力，保證飛行安全，減少航班延誤，對兩岸同胞都有利；我方陸委會則批評陸方以單方作為改變現狀，升高區域情勢，表達強烈遺憾，要求陸方盡速透過既有機制與我方協商。

王定宇指出，以民航航運量來講，新冠疫情後中國民航運量並未恢復，沒有窘迫到需要啟用這條因敏感特殊易有紛爭的航線，顯然中國此項作法有政治與戰略上的決定。

他說，在戰略上，有利中國對台灣北部發動侵略，同時透過民航航線迫近海峽中線，實質壓縮台灣安全應變時間及空間，在政治上，剛好在台灣漢光演習前夕，也是美國川普政府就任一年內，藉此測試美軍及新政府對區域局勢變化的反應。

他認為，對岸片面宣布啟用銜接航線極其不負責任，除了不重視民航安全，也升高對台施壓，讓區域安全備受關注，也引發鄰近國家韓國、日本、菲律賓的不安。

王定宇強調，從馬英九政府執政開始，中國便計畫性啟用M503主航線航線及W121、122、123連接航線，不尊重台灣考量，也未進行商量，一昧根據自身處理程序向外擴張壓迫周邊國家，而台灣並不排斥跟中國的對話，只要不設前提、不穿小鞋，反觀中國處處設限。

面對此次事件，他說，台灣除了透過國際友盟向中國施壓，不放棄跟中國對話外，國人也必須認清，中共向外擴張軍事力量、片面改變現狀、不尊重國際規範，是長期存在的事實，就算國內有人親中也無法改變，應對外團結因應中共脅迫，跟國際友好國家合作注意局勢的變化，才是真正謀求和平穩定的正確方法。

漢光演習 王定宇 航線

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