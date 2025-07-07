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M503銜接航線馬文君駁陰謀論！「戰機每天飛 何需民航掩護」

聯合報／ 記者李成蔭林銘翰／台北報導
立委馬文君。圖／馬文君立委服務處提供
立委馬文君。圖／馬文君立委服務處提供

中國大陸民航局昨天宣布啟用Ｗ一二一航線，引發各界討論。國民黨立委馬文君表示，中國搭機的人愈來愈多，為安全而使用，也無越權問題，同時也符合國際民航組織規定；她感嘆，過去有海峽中線的軍事敏感，但民進黨執政這幾年來已形同虛設，沒有什麼反對的理由。

馬文君認為，回顧過去Ｗ一二二銜接航線啟用時，有各種「陰謀論」，如今戰機每天環繞，又何需民航掩護？且該銜接航線符合國際民航組織規定，自然也沒有什麼意見，過去有海峽中線的軍事敏感，民進黨執政這幾年來已經形同虛設，沒有什麼反對的理由。

民眾黨立委林憶君則表示，兩岸運輸量尚無需要新增航線紓解人潮，對於陸方做法的真正目的深感疑惑，同時也擔憂兩岸關係生變，陸委會應該盡快展開溝通協調，積極爭取Ｍ五○三航線向西移動，確保我國國防及飛行安全。

林憶君表示，中方此舉除了想要展示其在台灣海峽的領導性，更顯示從賴清德總統上任到現在，完全沒有良好的互動關係，著實令全民擔憂不已。

林憶君表示，Ｍ五○三航路位於台灣海峽中線西側，二○一五年一月中國未與台灣協商自行片面宣布畫設，當時就因為「軍事安全重大疑慮」，從而引發我方強烈抗議，所幸經過協調在同年三月向西移動六浬，實屬為兩岸關係處理上成功協調的案例。

他表示，民進黨政府上任以後，中國片面啟用Ｍ五○三航路南往北飛行，同時啟用Ｗ一二二、Ｗ一二三航路，如今更啟用Ｗ一二一航路，顯見賴政府至今未有良好溝通管道，也導致兩岸關係越顯惡化。

林憶君批評，賴政府選擇「抗中保台」，不交流、也不溝通，所謂的隔空喊話更無法有效改善兩岸緊張關係，呼籲執政黨主動遞出橄欖枝與陸方協調溝通。

M503 航線 馬文君

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