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M503銜接航線縮短航行時間！學者：對旅客有利 航管恐受影響

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
大陸民航局6日宣布啟用M503航線W121銜接航線。圖為桃園機場的大陸航班。圖／聯合報系資料照片
大陸民航局6日宣布啟用M503航線W121銜接航線。圖為桃園機場的大陸航班。圖／聯合報系資料照片

中國大陸民航局昨早宣布，為進一步優化空域環境、提升運行效率，即日起啟用Ｍ五○三航線Ｗ一二一銜接航線。學者指出，Ｗ一二一航路啟用後，對於飛往大陸沿海機場的兩岸旅客較為方便，也許時間會縮短，但票價可能因飛航時間更短變貴。

長榮大學運管系副教授黃泰林稱，Ｍ五○三航線Ｗ一二一銜接航線啟用後，對我方國防影響較大，這條航線啟用後，不僅怕中共軍機航線路經，對我方空軍來說反應時間也變得較短；民用航空部分，由於中共軍方經常演習，未來也會在Ｍ五○三航線Ｗ一二一銜接航線進行軍演，民用航空將受到更多干擾。

至於先前啟用的Ｗ一二二、Ｗ一二三航路，黃泰林說，這兩條主要是紓解陸方國內線，影響較小，Ｗ一二一航路啟用後，對於飛往大陸沿海機場的兩岸旅客較為方便，也許時間會縮短，但票價不僅不會更加便宜，反可能因飛航時間更短、價錢更貴。

朝陽科大飛航系主任盧衍良則說，Ｗ一二一航路雖與金門馬祖的航班運作無涉，但因目前兩岸航線訂有北航路與南航路的協議，往返兩岸的航班均採此模式飛航，啟用Ｍ五○三與Ｗ一二一銜接後，可能直接打破既有的北航路協議，影響兩岸航線從北航路進出的既有航管作業，對我方的飛航管制程序造成影響。

Ｗ一二一航路啟用，對消費者是否利多？盧衍良表示，目前尚未得知具體內容，但若涉及到兩岸既有協議的變更，還是需要經過協商確保飛航安全較為妥適。

盧衍良指出，相較於Ｗ一二一航路，新建的廈門翔安機場即將落成啟用，由於該機場規模較原本的廈門高崎機場更大，且與金門尚義機場距離更近，未來若開通Ｗ一二三航路銜接翔安機場的離到場程序，更將可能直接影響到現有往返金門航班使用Ｗ六航路的飛航管制作業，值得持續關注。

M503 廈門 航線 長榮大學

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