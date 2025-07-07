W121銜接航線啟用！專家稱陸謀法律戰 回應賴清德十講

大陸民航局昨宣布啟用Ｍ五○三航線之Ｗ一二一銜接航線，引發我方抗議，中華戰略學會資深研究員張競說，不論就國際民航組織所審議通過，授予上海飛航情報區飛航管制中心，負責管理各個航線所具權責，或是Ｗ一二一銜接航線所經空域，並不致影響飛航安全。

不過，針對國台辦發言人陳斌華稱，啟用Ｗ一二一航線「對兩岸同胞都有利」，張競認為可能有以商逼政的玄機。有民航界朋友提醒，東山正好是兩岸直航班機進入上海飛航情報區後的航路起始點，Ｗ一二一若繼續往南延伸，就是馬祖上空。如果兩岸直航路徑從馬祖上空直接飛向台北，比照台北飛往馬祖航路，而非現在的繞大彎，自然會減少油耗與時間，但以目前綠營執政情況下，應無可能。

大陸民航局六日宣布啟用M五○三航線W一二一銜接航線，有學者認為大陸法律戰意圖明顯，也是回應賴清德總統的「團結十講」。圖為桃園機場的大陸航班。本報資料照片

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲則認為，大陸此舉不僅將壓縮我空防縱深及預警時間，更試圖徹底抺去台海中線。

他表示，大陸民航擁擠的最大關鍵，其實是當局不願釋出空域。進一步換算已使用的空域，中共軍方占了約百分之四十九；相對下，歐盟軍用空域僅占百分之廿五。

他還說，如果飛行Ｍ五○三航線的大陸飛機臨時遇到天候狀況或機械問題，我們算過它如果臨時轉進台海中線，過台北飛航情報區，台北只有三分鐘時間可應對，這會對我方造成潛在影響，因為避讓時間很短。

他認為，上海飛航情報區應與台北進行事務性的協調。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑說，就軍事觀點，我方雷達網對海峽動態可有效掌握，大陸此舉影響不大，但中共法律戰意圖明顯，其時間點一方面是對抗戰勝利八十周年爭取詮釋主導權，也是回應賴清德總統的「團結國家十講」。