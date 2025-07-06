聽新聞
0:00 / 0:00

陸啟用W121航線 馬文君：民進黨執政後海峽中線如虛設

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
中國大陸民航局6日宣布啟用M503航線W121銜接航線。圖為桃園機場大陸航班。記者季相儒／攝影
中國大陸民航局6日宣布啟用M503航線W121銜接航線。圖為桃園機場大陸航班。記者季相儒／攝影

中國大陸民航局今日宣布啟用W121航線，引發各界討論，國民黨立委馬文君表示，中國搭機的人越來越多，為安全而使用，也無越權問題，同時也符合國際民航組織規定；她感嘆，過去有海峽中線的軍事敏感，但民進黨執政這幾年來已形同虛設，沒有什麼反對的理由。

大陸民航局6日宣布啟用M503航線W121銜接航線，大陸國台辦發言人對此表示，這一舉措，是為緩解有關地區航班增長壓力，保證飛行安全，對兩岸同胞都有利，更強調自M503航線及W122、W123銜接航線啟用以來，總體運行安全平穩。

馬文君認為，中國富了，搭飛機的人越來越多，為安全的必要而使用，這也無越權問題；回顧過去W122銜接航線啟用時，有各種「陰謀論」，如今戰機每天環繞，又何需民航掩護？且該銜接航線符合國際民航組織規定，自然也沒有什麼意見，過去有海峽中線的軍事敏感，民進黨執政這幾年來已經形同虛設，沒有什麼反對的理由。

大陸民航局6日宣布啟用M503航線W121銜接航線，有分析認為恐進一步壓縮我空防預警時間。本報系資料照
大陸民航局6日宣布啟用M503航線W121銜接航線，有分析認為恐進一步壓縮我空防預警時間。本報系資料照

M503 民航局 海峽中線 航線 馬文君

延伸閱讀

從17億漲到54億 馬文君批軍博館預算失控：國防部監督失職

南投縣桃米、武登供水脫胎換骨 馬文君：明年水龍頭不再乾涸

影／確定823罷免投票 馬文君怒轟中選會這行為

確定823列罷免投票 馬文君不意外：柯建銘早劇透

相關新聞

陸啟用M503銜接航線 陸委會表達強烈遺憾，要求協商

大陸民航局昨宣布啟用M五○三航線之「W一二一」銜接航線，大陸國台辦發言人陳斌華表示，這是為緩解有關地區航班增長壓力，保證...

W121銜接航線啟用！專家稱陸謀法律戰 回應賴清德十講

大陸民航局昨宣布啟用Ｍ五○三航線之Ｗ一二一銜接航線，引發我方抗議，中華戰略學會資深研究員張競說，不論就國際民航組織所審議...

M503銜接航線啟用 應對共機偽冒偏航 納國軍訓練

中國大陸民航局昨天再宣布啟用Ｍ五○三航線Ｗ一二一銜接航線，我民航局表示，陸方宣稱啟用Ｗ一二一是為緩解航路壓力，提升運行效...

Ｍ503航路 陸航使用多

中國大陸民航主管機關宣布，啟用Ｗ一二一銜接航路，由浙江南部的東山通往台灣海峽西側的南北向Ｍ五○三航路。兩岸對此再度各說各...

M503銜接航線馬文君駁陰謀論！「戰機每天飛 何需民航掩護」

中國大陸民航局昨天宣布啟用Ｗ一二一航線，引發各界討論。國民黨立委馬文君表示，中國搭機的人愈來愈多，為安全而使用，也無越權...

M503銜接航線縮短航行時間！學者：對旅客有利 航管恐受影響

中國大陸民航局昨早宣布，為進一步優化空域環境、提升運行效率，即日起啟用Ｍ五○三航線Ｗ一二一銜接航線。學者指出，Ｗ一二一航...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。