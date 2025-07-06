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陸啟用W121航線 馬文君：民進黨執政後海峽中線如虛設
中國大陸民航局今日宣布啟用W121航線，引發各界討論，國民黨立委馬文君表示，中國搭機的人越來越多，為安全而使用，也無越權問題，同時也符合國際民航組織規定；她感嘆，過去有海峽中線的軍事敏感，但民進黨執政這幾年來已形同虛設，沒有什麼反對的理由。
大陸民航局6日宣布啟用M503航線W121銜接航線，大陸國台辦發言人對此表示，這一舉措，是為緩解有關地區航班增長壓力，保證飛行安全，對兩岸同胞都有利，更強調自M503航線及W122、W123銜接航線啟用以來，總體運行安全平穩。
馬文君認為，中國富了，搭飛機的人越來越多，為安全的必要而使用，這也無越權問題；回顧過去W122銜接航線啟用時，有各種「陰謀論」，如今戰機每天環繞，又何需民航掩護？且該銜接航線符合國際民航組織規定，自然也沒有什麼意見，過去有海峽中線的軍事敏感，民進黨執政這幾年來已經形同虛設，沒有什麼反對的理由。
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