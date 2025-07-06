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漢光演習前夕…北京宣布啟用敏感航線 外交部「最嚴厲譴責」

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
外交部示意圖。圖／聯合報系資料照片
外交部示意圖。圖／聯合報系資料照片

中國大陸2015年單方面畫設M503航路，因貼近台灣海峽中線，牽動國防與飛安，引發爭議，如今再於我國漢光演習前夕，啟用M503航線W121銜接航線；我外交部透過新聞稿表達最嚴厲的譴責。

外交部指出，根據國際民航組織（ICAO）飛航服務規畫手冊規定，任何飛航網絡之改變，均應與所有相鄰飛航情報區協調；我國民航局既然是與M503航路相鄰的台北飛航情報區（FIR）唯一主管機關，中國理應就相關變更先與我國磋商。

外交部表示，然而到目前為止，中國均未主動與我國民航局協調，對我方相關要求也都置之不理，充分凸顯其蠻橫無理的威權本質，以及片面改變台海現狀的惡劣意圖。

外交部呼籲，ICAO及國際社會要求中國立即就上述各航線的運作與我國進行對等協商，以妥善維護區域飛航秩序及安全。

M503 兩岸關係 外交部 海峽中線 漢光演習 航線

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