數字會說話：過去24小時54航班使用M503 銜接航路僅1班

中國大陸民航主管機關宣布，啟用W121銜接航路，由浙江南部的東山通往台灣海峽西側的南北向M503航路。兩岸對此再度各說各話：我方陸委會批評，此舉升高兩岸局勢；大陸方面則宣稱，這是因應航空交通的必須之舉。事實上到底情況如何？

記者依據FlightRadar24網站上的民航機飛航資訊進行統計，發現從昨天（5日）下午17時，到今天下午17時的24小時之內，M503航路上通過的航班，共有42班南下、12班北上。相較於大陸海岸線以內的A470航班，或是海峽中線以東，通過台灣上空連結東北亞與東南亞的A1與M750航路，使用頻率仍然低得多。

進一步分析M503航路上的班機，所屬航空公司以國泰航空、中國東方航空最多，但不限於大陸或港澳業者，外國航空公司也使用。大多數都是上海出發，飛往港澳或東南亞、澳洲的航班。

至於W122與123航路，則只有一次使用紀錄：是廈門航空的MF8524航班，由青島飛抵廈門，原本在M503航路以32000呎飛行，然後右轉90度進入W123，同時每分鐘下降率超過2000呎，最後降落廈門高崎機場。

W121航路通往的東山管制點，最近的機場是溫州。雖然陸方宣布啟用，但到下午為止，並未發現有航班循此降落溫州，或由溫州起飛。