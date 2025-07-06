陸宣布啟用W121航路 白委林憶君：動機不明憂兩岸關係生變

中國民航局今天宣布啟用M503航線W121銜接航路，民眾黨立委林憶君表示，兩岸運輸量尚無需要新增航線紓解人潮，對於陸方作法的真正目的深感疑惑，同時也擔憂兩岸關係生變，陸委會應該盡快展開溝通協調，積極爭取M503航線向西移動，確保我國國防及飛行安全。

中國民航局今天上午發布消息，「為了進一步優化空域環境、提升運行效率，即日起民航將啟用M503航線W121銜接線」，交通部民航局對此表達遺憾，要求中方依照2015年共識與我方展開溝通，後續也將持續嚴密掌握相關航班飛航狀況。

林憶君表示，中方此舉除了想要展示其在台灣海峽的領導性，更顯示從賴清德總統上任到現在，完全沒有良好的互動關係，著實令全民擔憂不已。

林憶君說明，M503航路位於台灣海峽中線西側，2015年1月中國未與台灣協商自行片面宣布劃設，當時就因為「軍事安全重大疑慮」而引發我方強烈抗議，所幸經過協調在同年3月向西移動6海里，實屬為兩岸關係處理上成功協調的案例。

不過，林憶君指出，民進黨政府上任以後，中國從未與我方協商，片面啟用M503航路南往北飛行，同時啟用W122、W123航路，如今更啟用W121航路，顯見賴政府至今未有良好溝通管道，也導致兩岸關係越顯惡化。

林憶君批評，賴政府選擇「抗中保台」不交流也不溝通，所謂的隔空喊話更無法更有效改善兩岸緊張關係，呼籲執政黨主動遞出橄欖枝與陸方協調溝通，再不作為恐怕只會讓中國愈加恣意妄為，絕非台灣百姓之福。

林憶君說，中國新增一條由東西向的航線，其動機不明確實有待商榷，「對岸每新增一條東西向航線，台灣領空勢必就多一層風險」，執政黨應該積極與陸方溝通，確認新增航線的必要性與動機，同時爭取M503航線向西移動，找到兩岸和平互動最好的平衡點。