陸片面宣布啟用W121航線 民航局籲盡速與我方展開溝通

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

對於中國大陸民航部門宣布於6日啟用W121航路，交通部民航局深表遺憾，並且要求中方應依2015年共識，盡速與我方展開溝通。

民航局表示，依國際民航組織劃設新航路之規範，增、減或修改航路須與途經地區及有關各方協商。2015年3月雙方同意M503航路在實際飛行時將往中國大陸方向西移6浬，並採由北向南單向航行，W121、W122及W123三條航路不啟用、不實施，何時啟用會經雙方溝通確認。然大陸民航部門自2018年1月4日起，在未經溝通情況下片面開通M503由南向北及W121、W122及W123由東向西飛航，致使我國飛航情報區西緣及金、馬終端空域增加作業複雜度及飛安風險。復於2024年1月30日片面宣布M503航路不偏西飛航及啟用W122、W123由西向東飛航，使航管困難及飛安風險升高。

民航局說，中方宣稱啟用W121係為緩解航路壓力，提升運行效率，惟目前國際航空旅運尚未恢復疫前水準，民航局對於大陸未經溝通逕行啟用W121航路表達遺憾，另為確保臺北飛航情報區運作安全，民航局已要求所屬航管單位持續嚴密掌握相關航班飛航狀況等因應措施，並要求中方儘速與我方展開溝通，以確保飛航安全。

中國大陸民航局在6日8時59分發布消息稱，為進一步優化空域環境、提升運行效率，即日起民航將啟用M503航線W121銜接線。國台辦發言人陳斌華指出，以書面回覆媒體詢問時表示，這一舉措是為緩解有關地區航班增長壓力，保證飛行安全，減少航班延誤，保障旅客權益，「對兩岸民眾都有利」。

民航局

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