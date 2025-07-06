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陸啟用W121航線 學者：回應賴清德「團結國家十講」

聯合報／ 記者黃雅慧／台北即時報導
淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑表示，中共啟用M503航線W121銜接航線法律戰意圖明顯。（記者林宸誼／攝影）
淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑表示，中共啟用M503航線W121銜接航線法律戰意圖明顯。（記者林宸誼／攝影）

針對大陸民航局6日宣布，啟用M503航線W121銜接航線。淡江戰略所副教授林穎佑對本報分析，中共此舉法律戰意圖明顯。而在最近這個時間點有動作，一方面是對於九三閱兵、抗戰勝利八十周年爭取詮釋主導權，另一方面也是回應賴清德總統最近的「團結國家十講」。

林穎佑指出，大陸民航局啟用該航線，他認為從國防安全角度來觀察還好，因為其實我方擁有雷達、防空飛彈系統， 基本上只要中共有些飛行動作都能有所掌握。

「較大的因素在法律戰，」林穎佑說，中共有在國際民航組織裡，但台灣並未正式參與國際民航組織，代表略過台灣國際上的地位，今天可以對外宣稱在國際民航這一領域，中國是代表，所以該動作的最大意義在法律戰上。

而會在這個時間點有此動作，林穎佑認為，中共也是意圖通過此舉強調其正統，甚至取代中華民國地位。因為中共後續還有九三閱兵，這方面要持續觀察中共在國際地位上的論述。從歷史上來看，這部分無庸置疑是中華民國為主打贏勝仗，跟中共關係不大，但他們會希望通過這些動作來強調自己的地位，也是法律戰。

央視報導，大陸國台辦發言人陳斌華表示，大陸民航局啟用M503航線W121銜接航線，是為緩解有關地區航班增長壓力，保證飛行安全，減少航班延誤，保障旅客權益，對兩岸同胞都有利。

中共 民航局 法律 航線

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