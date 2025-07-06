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陸宣布啟用M503航線銜接W121航線 我民航局要求盡速展開溝通

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中國大陸民航局6日宣布，啓用M503航線W121銜接航線。圖為桃園機場大陸航班。記者季相儒／攝影
中國大陸民航局6日宣布，啓用M503航線W121銜接航線。圖為桃園機場大陸航班。記者季相儒／攝影

中國大陸民航局今早宣布，為進一步優化空域環境、提升運行效率，即日起啟用M503航線W121銜接航線。我國民航局表達遺憾，除要求陸方應依2015年共識，盡速與我方展開溝通，也將會持續嚴密掌握相關航班飛航狀況。

中國大陸民航局在2024年1月公布，自當年2月1日起，M503航路由北向南不再偏西飛航，並將啟用W122、W123銜接航路由西向東飛行。我方認為，大陸自2015年單方面劃設M503航路以來，因為貼近海峽中線牽動國防與飛安，造成爭議。

央視報導，中國大陸民航局今早宣布，即日起啟用M503航線W121銜接航線，大陸國台辦發言人陳斌華表示，該舉措，是為緩解有關地區航班增長壓力，保證飛行安全，減少航班延誤，保障旅客權益，對兩岸同胞都有利。

對於大陸民航部門宣布今啟用W121航路，我國民航局深表遺憾，要求陸方應依2015年共識，盡速與我方展開溝通。

民航局表示，依國際民航組織劃設新航路的規範，增、減或修改航路須與途經地區及有關各方協商。

民航局指出，2015年3月雙方同意M503航路在實際飛行時將往中國大陸方向西移6浬，並採由北向南單向航行，W121、W122及W123三條航路不啟用、不實施，何時啟用會經雙方溝通確認。

但大陸民航部門自2018年1月4日起，在未經溝通情況下片面開通M503由南向北及W121、W122及W123由東向西飛航，致使我飛航情報區西緣及金、馬終端空域增加作業複雜度及飛安風險，並在2024年1月30日片面宣布M503航路不偏西飛航及啟用W122、W123由西向東飛航，使航管困難及飛安風險升高。

民航局表示，陸方宣稱啟用W121係為緩解航路壓力，提升運行效率，但目前國際航空旅運尚未恢復疫前水準，對於中國未經溝通逕行啟用W121航路表達遺憾。

另外，民航局表示，為確保台北飛航情報區運作安全，已要求所屬航管單位持續嚴密掌握相關航班飛航狀況等因應措施，並要求陸方盡速與我方展開溝通，以確保飛航安全。

M503 民航局 溝通

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