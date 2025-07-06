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陸民航局宣布啟用W121航線 國台辦：緩解航班增長壓力
大陸民航局6日宣布啟用M503航線W121銜接航線，大陸國台辦發言人對此表示，這一舉措，是為緩解有關地區航班增長壓力，保證飛行安全，對兩岸同胞都有利，更強調自M503航線及 W122、W123銜接航線啟用以來，總體運行安全平穩。
大陸民航局6日一早在官網公布，「為進一步優化空域環境、提升運行效率，即日起，民航將啟用M503航線W121銜接線」。
對於啟用M503航線W121銜接航線，大陸國台辦發言人陳斌華6日上午指出，這一舉措，是為緩解有關地區航班增長壓力，保證飛行安全，減少航班延誤，保障旅客權益，對兩岸同胞都有利。
陳斌華其調，M503 航線位於上海飛行情報區內，設立和啟用這一航線是大陸民航空域管理的一項常規工作。自M503航線及 W122、W123銜接航線啟用以來，總體運行安全平穩，切實改善了兩岸航班運營，進一步便利了兩岸人員往來。
央視新聞指，M503航線位於上海飛行情報區內，設立和啟用這一航線是大陸民航空域管理的一項常規工作。
公開資料顯示，大陸近年積極啟用M503航線相關設置，大陸民航局去年1月30日對外宣布，自2月1日起取消M503航線自北向南運行的飛行偏置措施，同年4月19日清晨宣布「福建地區空域實施優化調整」，當天啟用M503航線W122、W123銜接線由西向東運行。
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