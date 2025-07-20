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雨下不停 南橫高雄兩路段溪水溢流路面、台東段恢復通行

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
台20線高雄勤和及復興路段因荖濃溪水位暴漲，溪水溢淹至路面約100公尺，公路局緊急封閉道路。圖／公路局提供
台20線高雄勤和及復興路段因荖濃溪水位暴漲，溪水溢淹至路面約100公尺，公路局緊急封閉道路。圖／公路局提供

薇帕颱風外圍環流影響，台東、高雄山區持續下雨，南橫公路高雄至台東交通中斷。台20線高雄勤和及復興路段因荖濃溪水位暴漲，溪水溢淹至路面約100公尺，復興以上三部落道路再度受阻。另外，高雄梅山口至向陽路段也有多處坍方需要搶通，明天不開放通行。

公路局南分局指出， 台20臨93線3公里又800公尺、台20線99公里又500公尺復興路段，今天午後5時30分，因荖濃溪水位暴漲，溪水溢淹至路面，交通阻斷。甲仙工務段公路保全緊急封閉台20線93公里至100公里（勤和至拉芙蘭）路段交通，無人、車傷亡。

台20線高雄梅山口至向陽路段，埡口路段有三處邊坡坍方導致道路阻斷無法通行，關山工務段已派遣廠商機具前往清理，預計明天（21日）下午3時搶通，因道路受災阻影響，明天不開放通行。

南橫台東路段也是多處坍方落石，關山工務段指出，台20線向陽至新武橋路段有多處坍方，已於今天下午5時搶通，149公里至194公里處可通行。

高雄市 薇帕颱風 台東 南橫

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