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薇帕颱風遠離...裙擺發展成低氣壓 天氣粉專曝「通過台灣時間點」

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
氣象署說，今、明兩天各地都有局部大雨或豪雨，花東降雨顯著，西半部午後較為明顯，且低壓帶影響，午後雷陣雨將持續較長。本報資料照片
氣象署說，今、明兩天各地都有局部大雨或豪雨，花東降雨顯著，西半部午後較為明顯，且低壓帶影響，午後雷陣雨將持續較長。本報資料照片

薇帕颱風遠離台灣，朝港澳及廣東移動。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，薇帕颱風的裙擺逐漸發展成一個低氣壓，將順著氣流，明天將通過台灣上空。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天下午至夜晚，各地雷陣雨機率高。明天水氣最豐沛，下雨頻率會更密集，各地均有大雨的機會，尤其午後，提醒大家戶外活動請務必留意天氣變化。另外，之前提到的另一個低壓系統，預計周三才會逐漸成形。

中央氣象署預報員張竣堯今天表示，今、明天各地都有局部大雨或豪雨，花東降雨顯著，西半部午後較為明顯，且低壓帶影響，午後雷陣雨將持續較長。周二至周六仍為低壓帶環境，周二至周三有低壓在東半側外海，環境偏東風，東半部有局部大雨，各地也容易降雨。周四至周六低壓有往北趨勢，北部及東半部不定時有陣雨或雷雨，中南部多雲午後有雷陣雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，薇帕颱風的裙擺逐漸發展成一個低氣壓，將順著氣流，明天將通過台灣上空。擷取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，薇帕颱風的裙擺逐漸發展成一個低氣壓，將順著氣流，明天將通過台灣上空。擷取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」

薇帕颱風 氣象署

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