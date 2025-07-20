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颱風外圍雲系及低壓帶影響 花東恆春半島防豪雨

中央社／ 台北20日電

中央氣象署發布豪雨特報，颱風外圍雲系及低壓帶影響，易有短延時強降雨，今天花蓮縣、台東縣及恆春半島有局部大雨或豪雨，綠島、蘭嶼及宜蘭、屏東山區有局部大雨發生的機率。

氣象署提醒，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防積水，連日降雨，山區慎防坍方、落石及土石流。

薇帕颱風

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