連日降雨 台東累積雨量達620毫米、花蓮逾520毫米

颱風外圍環流影響，花東從17日深夜持續下雨，至今天上午9時台東卑南累積雨量已達620毫米、花蓮玉里523毫米；台東市區多處積水，雨勢趨緩後積水即退，玉里鎮昨天深夜則預防性撤離。

受颱風薇帕外圍環流影響，花東地區從17日深夜開始持續性下雨伴隨間歇性驟雨，台東南迴、南橫公路多處土石流，影響交通，公路局工務單位疲於搶修，雨勢減緩後立即清除路面，讓車輛正常行駛；台鐵鹿野路段鐵道積水，昨晚短暫停駛，目前均正常行駛。

台東最南端的達仁鄉南田村，昨天上午有強對流移入上空，出現瞬間強風，民眾受到驚嚇，認為是龍捲風；氣象署台東氣象站表示，因沒有拍攝到影片，無從判斷，不排除有龍捲風發生可能。

台東市區更生北路南王路段，以及南王更生北路通往台東火車站的文昌路，逢雨必積水，這2天出現驟雨同樣積水，還好雨勢減緩，積水即退。

受山區持續性下雨，台東主要河川卑南溪及支流、太平溪的溪水均暴漲，平常乾涸野溪也出現黃泥水，水利署截至今天上午，持續對卑南鄉發出淹水警戒。

花東地區今天上午持續下雨，根據中央氣象署資料，前2天至今天上午9時，（18日凌晨至今日上午）台東卑南鄉利嘉林道累積雨量620毫米，全國第一；東海岸成功鎮495毫米；太麻里金針山473毫米；縱谷關山鎮及鹿野444毫米；花蓮玉里與富里逾523毫米。

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