快訊

醫師斑馬線遭公車撞亡 欣欣客運董事長自請辭職

MLB／大谷翔平第33轟出爐 追平蘇亞雷斯並列國聯之首

MLB／今永昇太封鎖紅襪奪第7勝 鈴木誠也讓出國聯打點王

颱風遠颺 東半部地區及南部山區雨勢仍大

中央社／ 台北20日電

交通部中央氣象署表示，今天受颱風外圍環流及低壓帶影響，花東地區、恆春半島及南部山區有陣雨或雷雨，易出現局部大雨或豪雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，有局部大雨發生的機率。

氣象署指出，第6號颱風薇帕凌晨2時位於東沙島北北西方海面上，距離鵝鑾鼻西方490公里之處，逐漸遠離台灣，朝廣東西側沿海至雷州半島方向前進，其外圍環流仍影響台灣，請民眾留意氣象署最新預報資訊。

溫度方面，東半部高溫約攝氏29到32度，背風面的西半部約33至35度，其中桃園及新竹有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線較強，應注意防曬並多補充水分，各地早晚低溫約25至27度。

離島天氣，澎湖陰短暫陣雨，氣溫27至32度；金門陰短暫陣雨，氣溫27至32度；馬祖陰時多雲，氣溫27至30度。

氣象署提醒，颱風外圍環流影響，新北市、南部、東半部地區及高山地區、各離島易有平均風6級或陣風8級以上的強風；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、南部、恆春半島沿海及澎湖有長浪發生的機率，浪高可以來到2至3米左右或以上，海邊活動注意自身安全。

薇帕颱風

延伸閱讀

薇帕颱風今明襲港澳、廣東 本周熱帶系統恐發展吳德榮揭北台被襲機率

薇帕颱風影響 明天南航、台虎航班取消或延後

颱風薇帕威力仍在…氣象署晚間持續發布豪雨特報 降雨熱區曝光

颱風薇帕遠離！氣象署17：30解除海警 3縣市仍留意豪大雨

相關新聞

屏花東慎防大雨 土石流潛勢溪流1745條

薇帕颱風雖已解除海景，但受其外圍環流影響，花東地區、屏東山區仍因慎防局部大豪。農村發展及水土保持署今早更新土石流及大規模...

熱帶系統本周恐再發展 天氣風險：不排除靠近台灣

天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，薇帕颱風向西遠離，對台灣直接影響逐漸減弱。但隨颱風遠離轉低壓帶影響，整體大氣條件不...

颱風外圍環流+低壓帶 花東、南部山區慎防大雨或豪雨

薇帕颱風遠離台灣，朝香港及廣東方向前進，但中央氣象署指出，今天受颱風外圍環流及低壓帶影響，花東地區、恆春半島及南部山區雨...

薇帕颱風今明襲港澳、廣東 本周熱帶系統恐發展吳德榮揭北台被襲機率

進入颱風季，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄…

氣象署發豪雨特報 屏東、宜花東及蘭嶼綠島警戒

中央氣象署發布豪雨特報，颱風外圍雲系及低壓帶影響，易有短延時強降雨，今天花蓮縣、台東縣及恆春半島仍有局部大雨或豪雨，綠島...

薇帕颱風影響 明天南航、台虎航班取消或延後

受薇帕颱風影響，中國南方航空7月20日CZ3087/CZ3088深圳往返桃園航班取消。台灣虎航也公告，受薇帕颱風路徑及外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。