薇帕颱風今明襲港澳、廣東 本周熱帶系統恐發展吳德榮揭北台被襲機率

進入颱風季，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新(20日2時)氣象署「路徑潛勢預測圖」與最新(19日20時)歐洲系集模式(ECMWF左圖)皆顯示，今、明兩天薇帕颱風挾強風豪雨，侵襲港、澳、廣東沿岸一帶。

吳德榮說，最新(19日20時)歐洲系集模式(ECMWF)的模擬路徑路徑（左）顯示，今明兩天「薇帕」挾強風豪雨，侵襲港、澳、廣東沿岸一帶。(擷自weathernerds)最新(19日20時)歐洲系集模式(ECMWF)，周五(25日)20時侵襲機率圖（右）顯示，以從台灣東側北轉的機率最高(70%)，北台灣被侵襲的機率則維持約在40%。擷取自「洩天機教室」專欄

此外，吳德榮指出，各國模式顯示，周三起「季風環流」內另有「熱帶系統」逐漸發展，但動向有顯著差異，顯示有很大的「不確定性」；歐洲系集模式50次的模擬顯示，以從台灣東側北轉的機率最高(70%)，北台灣被侵襲的機率則維持約在40%左右。各國模式皆持續調整，應密切觀察。

吳德榮指出，今日受「薇帕」外圍及季風環流影響，中部以北局部偶雨、氣溫略偏高，東半部及南部有較大雨勢，要注意連日「大量降雨」致災。各地區氣溫為：北部24至35度、中部24至35度、南部24至31度及東部23至30度。

最新模式模擬顯示，吳德榮表示，明日受季風環流影響，水氣多、大氣不穩定，各地有局部陣雨或雷雨機率，東半部仍有較大雨勢。周二、三仍在季風環流內，大氣不穩定，東半部有明顯降雨，西半部山區午後有局部陣雨或雷雨，並有擴展至部分平地的機率。周四(24日)起的天氣變化，則與季風環流內的發展「熱帶系統」及其動向有關，仍需繼續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

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