颱風薇帕影響 福山植物園20日預警性休園

颱風薇帕暴風圈逐漸離開台灣近海，氣象署今天傍晚5時30分解除海上颱風警報，但農業部林試所今晚表示，受外圍環流雨勢影響，福山植物園20日將實施預警性休園。

農業部林業試驗所今天晚間發布新聞稿指出，因颱風薇帕外圍環流雨勢，福山植物園聯外道路受零星落石及枯枝落葉影響，為保障遊客安全，福山植物園明天實施預警性休園。

林試所也說，原核定於當日入園遊客，可於一個月內任選一個週日入園（憑原申請編號入園，不需另外申請）。

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