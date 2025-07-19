薇帕颱風影響 明天南航、台虎航班取消或延後

受薇帕颱風影響，中國南方航空7月20日CZ3087/CZ3088深圳往返桃園航班取消。台灣虎航也公告，受薇帕颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，7月20日IT321 高雄-澳門、IT372 澳門-台中延至21日起飛。

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