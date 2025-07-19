薇帕颱風環流影響 馬祖島際海運多班異動

連江縣政府交通旅遊局今天下午宣布，受輕度颱風薇帕外圍環流影響，海象不佳，台馬交通船、島際交通船、兩馬小三通等都有異動，其中多班次明天停航，民眾務必注意。

連江縣政府交通旅遊局公告指出，台馬間海運部分，「新台馬輪」今天晚間基隆港往馬祖停航，「台馬之星」明天夜航停航；因應「台馬之星」檢修，原安排「南北之星」替代航班至台北港，明天也停航。

島際航班部分，明天僅南竿往返北竿正常營運。南竿往返莒光、南竿往返東引、東莒往返西莒、南竿往大坵島等航班，明天皆全日停航。

兩馬小三通，包括國籍航商與陸籍航商在內，南竿至中國福州琅岐航班明天停航；北竿至中國福州黃岐航班，吉順9號明天正常開航。

公告強調，航班停航資訊將依颱風動向適時調整，請旅客密切注意各航班動態資訊。

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