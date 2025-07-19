豪雨炸台東！颱風薇帕外圍環流影響 台鐵瑞源至關山一度水淹軌面

颱風薇帕外圍環流為台灣東部與南部山區帶來明顯降雨，造成台鐵台東縣瑞源至關山間今天傍晚水淹軌面，路線一度暫停行駛。台鐵公司表示，晚間6時57分水已消退，恢復行車。

輕度颱風薇帕暴風圈逐漸離開台灣近海，而東半部降雨仍持續，根據中央氣象署網站，今天凌晨至晚間7時，單日累積雨量以台東縣卑南鄉433.5毫米最多，花蓮縣富里鄉雨量也逼近400毫米。

台鐵表示，今天傍晚5時13分接獲通報，瑞源至關山間（K131+800處）水淹軌面、暫停行駛，已通知工務單位前往查看，並於5時40分啟動公路接駁。

台鐵指出，晚間6時30分成立一級應變小組，東區成立應變分組，晚間6時57分水已消退，全線開通。

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