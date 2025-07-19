颱風薇帕逐漸遠離台灣 海運20日10航線停航
受到颱風薇帕影響，交通部航港局表示，明天將有10航線等多個航次停航，呼籲民眾注意航班資訊，善用當日開航航班，以免因船班停航而影響行程。
颱風薇帕逐漸遠離台灣，交通部中央氣象署今天傍晚5時30分解除海上颱風警報，但受颱風外圍環流影響，明天海運仍有部分航線停航。
根據交通部航港局發布最新通報，今天共有14航線，計114航次停航，而明天將有10航線，預計有96航次停航。
明天全部停航航線包含布袋-馬公、東港-小琉球、鹽埔-小琉球、基隆-馬祖（基隆往馬祖1航次是否開航於明天上午11時公告）、南竿-莒光、南竿-東引、南竿福澳-福州琅岐。
部分停航航次則包含北竿白沙-福州黃岐、富岡-蘭嶼及後壁湖-蘭嶼。
航港局呼籲民眾注意航班資訊，善用當日開航航班，以免因船班停航而影響行程。
另外，根據民航局統計，今天截至晚間6時，國內線航班取消51架次、延誤1架次，國際暨兩岸航線取消6架次。
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