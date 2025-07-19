颱風薇帕影響減緩 宜蘭太平山20日恢復開園

位在宜蘭的太平山國家森林遊樂區，因颱風薇帕逼近，昨天深夜緊急預警性封園。林業及自然保育署宜蘭分署今天表示，因颱風影響減緩，明天恢復開園。

林保署宜蘭分署表示，經現場勘查及巡視遊樂區內的各項設施，這次颱風只在太平山國家森林遊樂區的聯外道路造成零星落石，已清除完畢，因此明天上午8時起，恢復正常開園。

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