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颱風薇帕影響 3處省道預警性封閉1處現災情

中央社／ 台北19日電

受颱風薇帕影響，根據公路局統計，省道目前共高雄市桃源區台20臨93線便道等3路段預警性封閉，另台東縣太麻里鄉台9線大溪路段有土石泥流，北上單線雙向通行，預計晚間8時排除。

氣象署持續針對輕度颱風薇帕發布海上颱風警報，根據氣象署網站，薇帕今天下午2時中心位置在鵝鑾鼻的西南西方約240公里處，以每小時23公里速度，向西北西轉西進行。

交通部公路局今天發布新聞稿指出，受颱風薇帕來襲影響，今天截至4時，共有3處省道路段預警性封閉、1處道路災情。

其中，預警性封閉路段包含高雄市桃源區台20臨93線便道0K~5K（勤和至復興路段）下午4時預警性封閉；台20臨105線0K（梅山口）至台20線180K+675至（霧鹿），橫跨高雄市桃源區至台東縣海端鄉，昨天晚間10時實施預警性封閉。

以及花蓮縣富里鄉台23線7K~16K（豐南至花東縣界路段）今天下午5時50分預警性封閉，後續都將視颱風影響程度及道路狀況開放。

另外，台東縣太麻里鄉台9線405K+700（大溪路段）則因土石泥流，目前北上單線雙向通行，預計晚間8時時排除。

公路局說，將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。

公路局呼籲用路人，颱風豪雨過後山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息。

薇帕颱風

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