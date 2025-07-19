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颱風薇帕遠離！氣象署17:30解除海警 3縣市仍留意豪大雨

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颱風薇帕遠離！氣象署17：30解除海警 3縣市仍留意豪大雨

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
中央氣象署表示，第6號薇帕颱風遠離，本署將於今(19)日17時30分解除海上颱風警報。 圖／聯合報系資料照
中央氣象署表示，第6號薇帕颱風遠離，本署將於今(19)日17時30分解除海上颱風警報。 圖／聯合報系資料照

中央氣象署表示，第6號薇帕颱風遠離，本署將於今(19)日17時30分解除海上颱風警報。

【中央社／台北19日電】

中央氣象署表示，第6號颱風薇帕遠離，將於今天傍晚5時30分解除海上颱風警報。

受輕度颱風薇帕外圍環流影響，氣象署表示，今天花蓮縣地區、台東縣地區及屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，恆春半島、綠島、宜蘭縣山區、南投縣山區及高雄市山區有局部大雨或豪雨。

至於基隆北海岸、宜蘭、高雄、屏東地區、蘭嶼及新北、桃園、台中山區有局部大雨發生的機率，氣象署提醒，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區慎防坍方、落石及土石流，低窪地區慎防積水。

受輕度颱風薇帕外圍環流影響，氣象署表示，今天花蓮縣地區、台東縣地區及屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，恆春半島、綠島、宜蘭縣山區、南投縣山區及高雄市山區有局部大雨或豪雨。 圖／擷自氣象署
受輕度颱風薇帕外圍環流影響，氣象署表示，今天花蓮縣地區、台東縣地區及屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，恆春半島、綠島、宜蘭縣山區、南投縣山區及高雄市山區有局部大雨或豪雨。 圖／擷自氣象署
中央氣象署表示，第6號薇帕颱風遠離，本署將於今(19)日17時30分解除海上颱風警報。 圖／擷自氣象署
中央氣象署表示，第6號薇帕颱風遠離，本署將於今(19)日17時30分解除海上颱風警報。 圖／擷自氣象署

薇帕颱風 氣象署

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