颱風薇帕遠離！氣象署17：30解除海警 3縣市仍留意豪大雨

中央氣象署表示，第6號薇帕颱風遠離，本署將於今(19)日17時30分解除海上颱風警報。

【中央社／台北19日電】

中央氣象署表示，第6號颱風薇帕遠離，將於今天傍晚5時30分解除海上颱風警報。

受輕度颱風薇帕外圍環流影響，氣象署表示，今天花蓮縣地區、台東縣地區及屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，恆春半島、綠島、宜蘭縣山區、南投縣山區及高雄市山區有局部大雨或豪雨。

至於基隆北海岸、宜蘭、高雄、屏東地區、蘭嶼及新北、桃園、台中山區有局部大雨發生的機率，氣象署提醒，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區慎防坍方、落石及土石流，低窪地區慎防積水。

受輕度颱風薇帕外圍環流影響，氣象署表示，今天花蓮縣地區、台東縣地區及屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，恆春半島、綠島、宜蘭縣山區、南投縣山區及高雄市山區有局部大雨或豪雨。 圖／擷自氣象署 中央氣象署表示，第6號薇帕颱風遠離，本署將於今(19)日17時30分解除海上颱風警報。 圖／擷自氣象署

商品推薦