薇帕颱風來襲 公路局預警封閉3路段、1處道路災情

隨著薇帕颱風逐漸接近，交通部公路局19日表示，截至當日下午4時，全台已有3處路段實施預警性封閉，另有1處道路出現災情，目前尚無道路完全中斷災阻情形。

根據公路局統計，預警性封閉的3處路段分別為：

高雄市桃源區台20臨93線便道（勤和至復興，0K至5K）自19日16時起封閉，將視天候與道路狀況滾動調整。

台20臨105線梅山口至台20線霧鹿（0K至180K+675），橫跨高雄市桃源區與臺東縣海端鄉，於18日22時起封閉。

花蓮縣富里鄉台23線豐南至花東縣界（7K至16K），於19日15時50分封閉。

另有1處災情路段，為臺東縣太麻里鄉台9線大溪路段（405K+700），因土石泥流影響，目前北上方向採單線雙向通行，預計今日晚間8時前可排除障礙，恢復正常通行。

截至目前，全台尚未出現道路完全中斷的災阻情形。

公路局強調，將持續監控颱風動態，即時發布預警資訊並處理相關災情，相關資訊將同步更新於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視與平面媒體等平台。

公路局也提醒用路人，颱風期間山區道路易發生坍方與落石，路況難以掌握，非必要請避免進入山區道路，並務必留意氣象預報及即時交通資訊。民眾可透過「幸福公路APP」、智慧化省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）或收聽警廣，掌握即時路況並妥善規劃行程。

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