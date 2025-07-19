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影／薇帕颱風進逼勾起台南七股西寮人惡夢 緊急加高防洪牆

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市水利局在七股區西寮社區防洪牆緊急加高60公分，以抵禦暴潮守住村落。圖／水利局提供
台南市水利局在七股區西寮社區防洪牆緊急加高60公分，以抵禦暴潮守住村落。圖／水利局提供

丹娜絲颱風引發大海嘯海水倒灌衝入台南七股西寮社區，全村上百戶幾乎被淹沒，幸好都及時被救出，但居民至今驚魂未卜，面對薇帕颱風可能又帶來風雨，市府水利局在防洪牆緊急加高60公尺，居民說多少有保護，但還是會害怕，市府民政局已要求各公所設緊急避難所，必要時要先撤離。

水利局表示，市長黃偉哲憂心七股區西寮聚落防汛安全，責成水利局緊急加高防洪牆，全長600公尺、高度60公分，以防再受暴潮湧浪侵襲。工程於7月17日完成，顯示市府迅速應變、守護市民家園的決心。

回顧丹娜絲颱風來襲期間，七股地區觀測到最大平均風力13級、陣風高達16級，巨浪穿越青山港汕，沿大寮排水溢堤進入西寮社區，造成短暫淹水。為防止類似災情重演，市府採用混凝土預鑄塊堆疊工法，節能、高效且施工迅速，確保整體加高作業能在最短時間內完工。

西寮里長柯勝強表示，西寮社區面對海水幾乎是沒有防護，市府有說要設計水閘門控制海水進出，避免再發生海水倒灌，擔任里長以來就一直建議注意沙洲復育問題，市府水利局說要規畫但經費和難度都很高。

行政院長卓榮泰於7月15日親自勘災，市長黃偉哲亦已當面向卓院長爭取總計17.6億元的治水經費，包括大寮排水整治及網仔寮汕沙洲復育兩項計畫，期盼中央儘速核定補助，以提升台南防洪韌性。

水利局長邱忠川表示，市府團隊將持續陪伴災後重建，減輕居民生活壓力，與市民共同度過難關。

因應薇帕颱風可能帶來強降雨，台南市長黃偉哲指示市府各局處與區公所提前完成避難收容處所整備，針對丹娜絲颱風受損家戶加強關懷並評估安置需求，防止二次災害。雖颱風未直撲台南，黃市長呼籲市民提高警覺，提前防颱並配合撤離指示。民政局與各區公所24小時待命，確保緊急疏散及安置作業順利，全力保障市民安全。

台南市水利局在七股區西寮社區防洪牆緊急加高60公分，以抵禦暴潮守住村落。圖／水利局提供
台南市水利局在七股區西寮社區防洪牆緊急加高60公分，以抵禦暴潮守住村落。圖／水利局提供
台南市水利局在七股區西寮社區防洪牆緊急加高60公分，以抵禦暴潮守住村落。記者吳淑玲／攝影
台南市水利局在七股區西寮社區防洪牆緊急加高60公分，以抵禦暴潮守住村落。記者吳淑玲／攝影
台南市水利局在七股區西寮社區防洪牆緊急加高60公分，缺口也用太空包堵住，以抵禦暴潮守住村落。記者吳淑玲／攝影
台南市水利局在七股區西寮社區防洪牆緊急加高60公分，缺口也用太空包堵住，以抵禦暴潮守住村落。記者吳淑玲／攝影
台南市水利局在七股區西寮社區防洪牆緊急加高60公分，以抵禦暴潮守住村落。記者吳淑玲／攝影
台南市水利局在七股區西寮社區防洪牆緊急加高60公分，以抵禦暴潮守住村落。記者吳淑玲／攝影
台南市水利局在七股區西寮社區防洪牆，緊急加高60公分。記者吳淑玲／攝影
台南市水利局在七股區西寮社區防洪牆，緊急加高60公分。記者吳淑玲／攝影
台南市水利局在七股區西寮社區防洪牆緊急加高60公分，以抵禦暴潮守住村落。圖／水利局提供
台南市水利局在七股區西寮社區防洪牆緊急加高60公分，以抵禦暴潮守住村落。圖／水利局提供

薇帕颱風 丹娜絲颱風

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