薇帕颱風影響！華航、長榮、星宇往返港澳、深圳航班異動

因受薇帕颱風影響，星宇航空明（20）日台灣往返澳門、香港航班全日取消。華航今 (19) 日桃園飛往香港 CI607 航班、明 (20) 日桃園及高雄往返香港及深圳航班、後 (21) 日香港飛往桃園 CI922 航班取消。

長榮航空今(19)日下午、明(20)日高雄出發前往香港、澳門及回程航班取消。明(20)日桃園出發前往香港、澳門及回程航班全數取消。

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