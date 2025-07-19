薇帕颱風外圍環流強勁 澎湖多家船舶航班明天停航
受到颱風薇帕從巴士海峽通過影響，其外圍環流強度不容小覷，已為台灣海峽南部帶來巨浪，多家往來澎湖與台灣的船舶航班都已宣布因海象不佳，明天全天船舶航班停航，不過往來澎湖與高雄的澎湖輪，明天下午仍有1船班目前仍暫定正常航行。
根據交通部中央氣象署發布豪雨特報，颱風薇帕外圍環流影響，易有短延時強降雨，澎湖風浪風雨預測今晚至明晨將出現8到9級陣風，浪高可達2到3公尺，預估風浪最大的時間將落在明天下午2時到3時之間。
往來澎湖馬公與嘉義布袋的船舶航班，包含海有航運太吉之星、百麗航運雲豹輪、藍鵲輪、滿天星1號、滿天星2號等航線，都已宣布因澎湖水道浪況不佳，為保障乘客及船舶航行安全，明天（20日）全日停航。
不過澎湖輪明天下午3時30分由澎湖馬公開往高雄的澎湖輪船班，目前仍正常航行，但部分艙位需候補。
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