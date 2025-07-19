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受薇帕颱風影響 星宇航空取消明日全天台灣往返澳門、香港航班

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
受薇帕颱風影響 星宇航空取消明日全天台灣往返澳門、香港航班。圖／本報系資料照片
受薇帕颱風影響 星宇航空取消明日全天台灣往返澳門、香港航班。圖／本報系資料照片

受薇帕（WIPHA）颱風影響，星宇航空明（20）日台灣往返澳門、香港航班全日取消，取消班次包括台北往返香港 JX233、234、235、236，台北往返澳門 JX201、202、205、206以及台中往返澳門 JX331、332等，星宇航空並呼籲旅客於搭機前留意最新航班資訊，以利行程安排。

航班資訊請至星宇航空網站 www.starlux-airlines.com 或洽客服中心查詢。

薇帕颱風

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