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薇帕颱風影響 華航、星宇取消航班一次看

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

薇帕颱風影響，民航局指出，19日截至14:00，國內線取消21架次，國際暨兩岸航線取消6架次。中華（2204）航空指出，19日桃園飛往香港CI607航班、20日桃園及高雄往返香港及深圳航班、21日香港飛往桃園CI922航班取消；星宇航空（2646）20日台灣往返澳門、香港航班全日取消。

根據交通部中央氣象署發布豪雨特報，颱風薇帕外圍環流影響，今日易有短延時強降雨，花蓮縣地區及屏東縣山區、台東縣山區有局部豪雨或大豪雨。

華航（2610）指出，19日桃園飛往香港CI607航班、20日桃園及高雄往返香港及深圳航班、21日香港飛往桃園 CI922航班取消，建議旅客利用華航網站、下載Mobile APP或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班異動資訊。

星宇航空20日台灣往返澳門、香港航班則是全日取消，取消航班包括，台北往返香港JX233/234/235/236；台北往返澳門JX201/202/205/206；台中往返澳門JX331/332。星宇航空呼籲旅客於搭機前留意最新航班資訊，以利行程安排。

薇帕颱風

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