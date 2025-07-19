薇帕颱風影響小琉球船班下午及明日停航 遊客怕「關島」急返台

受到薇帕颱風外圍環流影響，東港、小琉球船班今天下午全面停駛，加上明日船班已公告停駛，不少遊客趕在今天早上最後一班船回到本島，不過也有遊客選擇留在島上繼續假期，經統計自願留島人數為80人，目前島上物資充足。

受海況影響，東琉線聯營處今日上午10時琉球開出末班船，泰富輪12時50分琉球末班船，藍白航運則是下午1時，之後船班即全面停駛，明日亦全日停駛，後天則視海況決定是否航運。另外今日琉球至鹽埔下午4時30分的航班也停駛。

不少遊客決定上午返回台灣，避免之後因海象不佳一直被「關島」。遊客許小姐表示，他們原本計畫玩三天兩夜，但聽到周日也沒有船班回台後，趕快今天早上搭船返航，畢竟周一還要上班。實際留島時間還不到24小時，假期整個泡湯，雖然無奈但是氣候因素也沒辦法。

雖然小琉球上午風雨不小，不過仍有遊客選擇繼續留島，據統計有80人留在島上。目前島上物資充足，後續海象若許可，航運公司將配合加開船班疏運旅客。

東港、小琉球船班今天下午全面停駛，不少遊客趕上午班船返回本島。圖／民眾提供 東港、小琉球船班今天下午全面停駛，不少遊客趕上午班船返回本島。圖／取自泰富航運網站

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