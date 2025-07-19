薇帕今晚解除海警 氣象署不排除下周再有颱風發展

今年第6號颱風薇帕，目前仍是輕度颱風，中央氣象署持續發布海上颱風警報。氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，薇帕颱風的外圍環流正在影響台灣，今晚之後颱風本身會逐漸遠離台灣附近海域，帶來的降雨和大浪明天仍然會持續。以目前颱風路徑和速度來估，有機會今天傍晚到晚間解除海上警報。

輕度颱風薇帕下午2時的中心位置在鵝鑾鼻的西南西方約240公里之處，以每小時23公里速度，向西北西轉西進行。近中心最大風速每秒28公尺，七級風平均暴風半徑150公里。強度仍有稍增強且暴風圈有稍擴大的趨勢。

謝佩芸表示，暴風圈正逐漸通過台灣南方近海，進入台灣海峽南部及東沙島海面，對巴士海峽、台灣海峽及東沙島海面構成威脅，預計此颱風會持續朝偏西的方向移動，今晚就會逐漸離開台灣近海，預計明天移到香港南側海面上，明天前往港澳地區和廣東地區的民眾要注意颱風動態。

颱風的外圍環流也帶來相當多的雨勢，她說，主要明顯的降雨區集中在花蓮和台東，還包括恆春半島、宜蘭南側的山區。鄰近花東的高山地區也有明顯降雨出現。目前降雨量最大值出現在台東卑南，有來到424.5毫米，花蓮富里、屏東泰武也都有超過350毫米以上的雨量。

目前降雨還在持續中，謝佩芸表示，到了今晚東半部地區尤其花東到恆春半島降雨還是會持續，西半部地區隨著颱風移動，它的外圍環流水氣也有機會影響到南部地區和部分偏山區的西部地區，所以晚上之後南部地區降雨狀況比起白天有更為增加的趨勢。到了明天白天，花東雨勢雖然有小一些，但是降雨持續，累積的雨量相當可觀。

此外，明天西半部地區天氣也並不穩定，包括颱風的外圍環流和台灣所在的低壓帶內，水氣都是比較偏多，所以也會有一些陣雨出現，中午過後注意熱力加強下可能有一些明顯午後雷陣雨發展。這樣的天氣會持續到明天入夜之後，相當不穩定。

颱風預計明天進入廣東沿海，謝佩芸表示，南海到菲律賓東方海面是一個大的低壓帶，這個低壓帶也等於幾乎橫越台灣上空，預期未來幾天在這個大低壓帶內，後續其實還是很容易有熱帶系統發展，包括不排除熱帶性低氣壓或是颱風，都有可能性。未來幾天颱風遠離之後，台灣仍然在大低壓帶環境內，整體來說天氣型態不穩定，仍是容易出現短暫陣雨的天氣。

薇帕颱風路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供

商品推薦