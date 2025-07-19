雨彈升級 薇帕颱風外圍環流影響 屏東花蓮台東大豪雨
薇帕颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，花蓮縣地區、台東縣地區及屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，恆春半島、宜蘭縣山區、南投縣山區及高雄市山區有局部大雨或豪雨。
基隆北海岸、宜蘭、高雄、屏東地區、蘭嶼、綠島及新北、桃園、台中山區有局部大雨發生的機率。注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區慎防坍方、落石及土石流，低窪地區慎防積水。
影響時間至晚上，大豪雨：屏東縣山區、花蓮縣、台東縣，豪雨：南投縣山區、高雄市山區、恆春半島、宜蘭縣山區，大雨：基隆北海岸、新北市山區、桃園市山區、台中市山區、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、蘭嶼綠島。
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