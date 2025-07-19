大雷雨炸台東「國家級警報」響 2地列淹水警戒
薇帕颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布台東縣大雷雨即時訊息，並已針對此大雷雨發布災防告警訊息，持續時間至下午2時；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
台東縣大雷雨示警區域：達仁鄉、金峰鄉、太麻里鄉、大武鄉。
根據水利署防災資訊網，一級淹水警戒有台東縣達仁鄉，二級警戒有台東縣大武鄉。
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