薇帕颱風環流進逼 台北市文山、中正區已出現8級陣風
北市下午發布天氣警特報，受薇帕颱風外圍環流影響，北市文山站與台北站今上午已有8級陣風出現，中央氣象署已針對台北市文山、中正區發布陸上強風特報，預估今天白天至明天白天，台北市區仍有發生6至8級強陣風的機會。
北市府昨天就指出，台北市府發布颱風薇帕動態，受颱風外圍環流之東南風，搭配角隅流效應增強，台北市平地可能出現6至8級陣風，山區可能有10至12級陣風，提醒周末假日擬前往山區活動的民眾要特別留意。
至於角隅流效應，又稱角隅強風，指的是氣流流經地形或建築物等障礙物時，氣流會因繞過轉角而加速，並在轉角處形成渦旋，導致轉角兩側的風速較強的現象。
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