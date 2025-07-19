薇帕將升格中颱 粉專：南部雨勢增強 下周熱帶系統恐朝向台灣附近

今年第6號颱風薇帕目前仍是輕度颱風，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，薇帕颱風持續增強中，將達輕颱上限，即將增強為中度颱風。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，薇帕颱風目前正通過巴士海峽（台灣以南），暴風圈通過恆春及屏東近海。隨著颱風位置來到台灣西南方，南部地區雨勢逐漸增強，今天夜晚至明天凌晨留意一陣陣雨勢，沿海強陣風。󠀠

薇帕颱風移動速度很快，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天深夜逐漸遠離，明天上午侵襲中國廣東及港澳地區。

󠀠未來天氣重點，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，即使颱風遠離，但台灣仍位於低壓帶中，水氣依然相當豐沛，明天至下周三各地天氣依然相當不穩定，不定時短暫雷陣雨，尤其南部、東部下雨時間長。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下周三菲律賓東方另一個熱帶系統快速發展，有機會朝台灣附近靠近，但動向變數非常大，還需要幾天時間觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

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